A Roma tram a rischio | bus sostitutivi da oggi domenica 15 febbraio

Da oggi, domenica 15 febbraio, i tram a Roma sono a rischio. Le linee 3, 5, 8 e 14 sostituiscono i tram con bus a causa di lavori di riqualificazione e manutenzione. Chi deve spostarsi in queste zone deve aspettarsi ritardi e deviazioni fino a stasera. La città ha deciso di intervenire su viale del Parco del Celio e via Prenestina, ma per chi usa il tram la giornata non sarà facile.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.