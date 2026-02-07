A Roma tram a rischio | bus sostitutivi da oggi domenica 15 febbraio
Da oggi, domenica 15 febbraio, i tram a Roma sono a rischio. Le linee 3, 5, 8 e 14 sostituiscono i tram con bus a causa di lavori di riqualificazione e manutenzione. Chi deve spostarsi in queste zone deve aspettarsi ritardi e deviazioni fino a stasera. La città ha deciso di intervenire su viale del Parco del Celio e via Prenestina, ma per chi usa il tram la giornata non sarà facile.
Se utilizzate il tram a Roma questi giorni, preparatevi a ritardi o deviazioni. Per riqualificazione di viale del Parco del Celio e manutenzione alberature via Prenestina, linee 3, 5, 8 e 14 cambiano servizio fino al 15 febbraio. Ecco come spostarsi senza sorprese, quartiere per quartiere.Linea.🔗 Leggi su Romatoday.it
