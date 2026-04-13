Italia precipita dal sesto piano | giovane muore all’improvviso così È giallo

Nel primo pomeriggio di oggi si è verificata una tragedia a Roma, quando un giovane di 24 anni è precipitato dal sesto piano di un edificio in via Magnagrecia, nel quartiere San Giovanni. La sua morte è stata improvvisa e senza apparente motivo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’era già più nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell'accaduto.

Tragedia nel pomeriggio a Roma, dove un giovane di 24 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal sesto piano di un palazzo in via Magnagrecia, nel quartiere San Giovanni. L’allarme è scattato intorno alle 17:30, quando al numero unico per le emergenze 112 è arrivata una segnalazione che ha fatto intervenire sul posto i Carabinieri della stazione locale. All’arrivo dei soccorsi, purtroppo, per il ragazzo non c’era già più nulla da fare. La caduta dall’appartamento del padre. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe caduto dall’interno di un appartamento situato nello stabile, utilizzato anche come studio medico e di proprietà del padre, un medico di base di 62 anni.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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