Chi caz*o sono i Coachroaches? | il vinile fantasma dei Rolling Stones tra analogico teasing e l’illusione che il rock possa salvarci
A giugno del 1963, durante una settimana intensa per giornalisti e tipografi impegnati a gestire le notizie dell’ultima ora, si diffonde una domanda che cattura l’attenzione di molti: “Chi caz*o sono i Coachroaches?” Si tratta di un vinile misterioso dei Rolling Stones, un oggetto che mescola elementi analogici e promesse di teasing, alimentando l’illusione che il rock possa ancora offrirci qualcosa di nuovo e salvifico.
Giugno 1963. La prima settimana del mese è da emicrania per reporter e tipografi, costretti a smantellare i giornali per inseguire le breaking news. Mercoledì 5 il ministro della guerra di Sua Maestà, John Profumo, è costretto a dimettersi per uno scandalo sessuale con la escort Christine Keeler. Il premier conservatore Macmillan non può permettersi nel suo esecutivo un uomo ricattabile da un’amante-spia. In Iran, lo stesso giorno, il regime filo-occidentale dello Scià fa arrestare l’ayatollah Khomeini: la repressione della “ Rivoluzione Bianca ” finisce nel sangue, tra scontri e impiccagioni. Nelle stesse ore, Kennedy e Krusciov studiano una de-escalation atomica dopo i giorni bui dell’ottobre ‘62, la potenziale apocalisse per la crisi di Cuba.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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