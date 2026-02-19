Cormano incendio in appartamento salvi i due giovani occupanti tre vicini intossicati

Un incendio scoppiato questa mattina in un appartamento di via Cesare Acquati a Cormano ha causato grande paura tra i residenti. La causa sembra essere un cortocircuito in un elettrodomestico. I due giovani occupanti sono riusciti a uscire in tempo e sono stati soccorsi dai vigili del fuoco. Tre vicini sono rimasti intossicati dai fumi, ma le loro condizioni non sono gravi. Le fiamme hanno danneggiato gravemente l’interno dell’appartamento e la strada è stata chiusa temporaneamente.

Dal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito, ma c’è un’alternativa. C’è tempo fino al 19 marzo per candidarsi al 16° concorso pubblico per il reclutamento. Sul podio pizzoccheri, risotto giallo e cotoletta: ecco i piatti preferiti durante le Olimpiadi . Novate milanese avvia il procedimento di variante parziale al Piano di Governo del Territorio (Pgt) e assoggettabilità Vas La Giunta Comunale del comune di Novate milanese, con proprio atto n.25 del 10022026, ha. Spari in una casa di corte, due uomini in fin di vita a Brugherio, in. Lezioni sospese in via precauzionale all’Istituto tecnico commerciale “Gino Zappa” di Saronno dopo la caduta. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Cormano, incendio in appartamento, salvi i due giovani occupanti, tre vicini intossicati Incendio a Cormano, fiamme al quinto piano: in ospedale tre vicini, anche un bimbo di 5 anniUn incendio scoppiato questa mattina al quinto piano di un edificio a Cormano ha coinvolto diverse persone. Leggi anche: Incendio in appartamento, due intossicati a Staglieno Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Cormano, incendio in appartamento, salvi i due giovani occupanti, tre vicini intossicatiPaura questa mattina a Cormano per un incendio divampato in un appartamento al quinto piano di una palazzina di via Cesare Acquati. Le fiamme si sono ... ilnotiziario.net Incendio alle porte di Milano: appartamento avvolto e devastato dalle fiamme, paura per un bimbo di 6 anniÈ successo nella mattinata di giovedì 19 febbraio in via Acquati a Cormano. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118 ... milanotoday.it Incendio in edificio abbandonato tra Cormano e Milano: quattro persone salvate dai Vigili del Fuoco. #radiolombardia #noncifermiamomai #Vigilidelfuoco Articolo nei commenti. facebook