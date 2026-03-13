Morta nel rogo della casa Tredici gli intossicati Evacuato il Palazzo Rota

Un incendio si è sviluppato ieri mattina al primo piano dell’ala nord di Palazzo Rota, il più grande condominio di Pontedera. Nel rogo una persona è morta e altre tredici sono state intossicate. L’edificio è stato evacuato e le operazioni di soccorso sono in corso. La causa dell’incendio non è ancora stata accertata.

di Gabriele Nuti L'inferno a Palazzo Rota, il più grande condominio di Pontedera. Ieri mattina poco prima delle 8 un incendio è divampato in un appartamento al primo piano dell'ala nord del palazzo. Nella casa i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita di una donna di 86 anni. Si chiamava Siria Cuccurnia. Sarebbe morta intossicata dal fumo sprigionatosi dalla combustione di arredi e suppellettili di alcuni locali della casa, ma le cause del decesso dovranno essere accertate dall'autopsia. I soccorritori l'hanno trovata vicino alla porta. Forse ha cercato di scappare dal rogo, ma non ce l'ha fatta per il fumo respirato. Il corpo dell'anziana è stato trasportato alla medicina legale di Pisa con un'autofunebre della Misericordia di Pontedera.