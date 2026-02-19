Il sindaco di Partinico replica alle accuse di Pino Maniaci | Il Comune non è un set si rispettino le regole

Il sindaco di Partinico, Pietro Rao, ha risposto alle accuse di Pino Maniaci, che sostiene che il Comune abbia limitato l'accesso di Telejato. Rao ha spiegato che l’amministrazione non ha chiuso le porte ai giornalisti, ma chiede rispetto delle regole per evitare confusione. In particolare, ha ricordato che tutte le visite devono essere prenotate e rispettare le procedure previste. Rao ha invitato a mantenere il dialogo aperto e civile, aggiungendo che il Comune non deve essere un set cinematografico.

Il sindaco di Partinico, Pietro Rao, replica alle dichiarazioni di Pino Maniaci che lo accusa di aver messo "il bavaglio a Telejato" perché "l'emittente non potrà più accedere al Comune". "In queste ore - afferma il primo cittadino - si tenta di accreditare la tesi secondo cui il Comune di Partinico avrebbe limitato la libertà di stampa, è una rappresentazione falsa e strumentale". E spiega: "La libertà di informazione, garantita dall'articolo 21 della Costituzione, è un pilastro della democrazia. Ma non coincide con un diritto di accesso fisico indiscriminato agli uffici pubblici, né autorizza a ignorare regolamenti, orari e modalità organizzative stabilite dall'ente.