Roberto pronto a dare il 200 % se verrà candidato sindaco
Prima che la campagna elettorale per il nuovo sindaco di Padova entri nel vivo, il centrodestra si muove per individuare un candidato forte. Si discute di un possibile nome che potrebbe essere presentato come rappresentante della coalizione, anche se ancora non sono stati annunciati ufficialmente i dettagli. La situazione rimane in evoluzione mentre le forze politiche si preparano a definire le proprie strategie per le prossime elezioni.
La campagna elettorale per eleggere il nuovo sindaco di Padova non è ancora partita, ma il centrodestra inizia a ventilare un nome “forte” per tentare di conquistare palazzo Moroni. Oggi 13 aprile il sindaco di Treviso, Mario Conte, stimolato sull'argomento ha speso parole di affetto nei.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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