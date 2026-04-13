Si apre un periodo di cambiamenti a Milwaukee, con l’annuncio che l’allenatore Doc Rivers lascerà la squadra al termine della stagione. Giannis Antetokounmpo ha dichiarato che il suo futuro potrebbe essere legato a questa decisione, aggiungendo che la scelta non dipende esclusivamente da lui. La situazione ha già suscitato molte discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, in attesa di ulteriori sviluppi.

2026-04-13 12:47:00 Breaking news: Si preannuncia un off-season intrigante a Milwaukee con Doc Rivers che partirà come allenatore dei Bucks e il fuoriclasse Giannis Antetokounmpo che potrebbe seguirlo attraverso la porta di uscita. Rivers ha rilevato i Bucks nel gennaio 2024 e li ha portati a due eliminazioni agli spareggi al primo turno prima di una deludente stagione 202526 in cui la squadra ha zoppicato fino a un record di 32-50. “The season non è andata come volevo, ovviamente”, ha detto Rivers dopo la sconfitta per 126-106 del Milwaukee contro i Philadelphia 76ers domenica. “Dico sempre che avrei potuto fare un lavoro migliore. Avremmo potuto avere una salute migliore.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Rivers esce dai Milwaukee Bucks e Antetokounmpo potrebbe seguire dopo aver ammesso: “Non dipende da me”

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