Milwaukee Bucks ingaggiano Cam Thomas | contratto agent dopo l' addio ai Nets

I Milwaukee Bucks hanno firmato Cam Thomas, che lascia i Nets dopo aver firmato un contratto da free agent. L’obiettivo è rafforzare l’attacco e aumentare la profondità nel roster. Thomas si unisce alla squadra con l’intenzione di portare nuove energie e punti, cercando di dare una spinta in più nelle prossime partite.

Cam Thomas entra nel roster dei Bucks con un accordo da free agent mirato a potenziare la fase offensiva e a offrire profondità nello slot di rotazione. L’operazione rafforza l’insieme di soluzioni disponibili nel reparto scorri-te, con l’obiettivo di sostenere la corsa ai playoff accanto a Giannis Antetokounmpo. Negli ultimi tre anni Thomas ha viaggiato a una media di 21,4 punti a partita, evidenziando una capacità offensiva consolidata. In questa stagione sta segnando 15,6 punti in 24 partite, nonostante un lungo stop di 20 gare a causa di una lesione al bicipite femorale sinistro. L’ingresso in squadra offre una nuova opzione offensiva e una presenza giovane ma pronta per contribuire subito. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Milwaukee Bucks ingaggiano Cam Thomas: contratto agent dopo l'addio ai Nets Approfondimenti su Milwaukee Bucks Nets, tagliati Cam Thomas e Haywood Highsmith I Brooklyn Nets hanno deciso di tagliare Cam Thomas e Haywood Highsmith. Giannis accusa di egoismo i compagni di squadra dei Milwaukee Bucks dopo la quarta sconfitta in cinque partite Dopo la quarta sconfitta in cinque partite, Giannis Antetokounmpo ha espresso frustrazione nei confronti dei compagni di squadra dei Milwaukee Bucks, accusandoli di egoismo. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. COSA È SUCCESSO NELLA NOTTE #NBA Boston Celtics battono Miami Heat 98 a 96 Detroit Pistons battono New York Knicks 118 a 80 Milwaukee Bucks battono Indiana Pacers 105 a 99 New Orleans Pelicans battono Minnesota Timberwolves facebook Nigel Hayes-Davis tagliato dai Milwaukee Bucks: il punto della situazione x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.