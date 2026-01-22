Giannis accusa di egoismo i compagni di squadra dei Milwaukee Bucks dopo la quarta sconfitta in cinque partite

Dopo la quarta sconfitta in cinque partite, Giannis Antetokounmpo ha espresso frustrazione nei confronti dei compagni di squadra dei Milwaukee Bucks, accusandoli di egoismo. La recente prestazione del team contro gli Oklahoma City Thunder ha alimentato ulteriori critiche e riflessioni sulla coesione e sull’approccio collettivo della squadra in questa fase della stagione.

2026-01-22 10:56:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Giannis Antetokounmpo ha fatto una figura frustrata dopo che i Milwaukee Bucks hanno perso di nuovo Giannis Antetokounmpo ha accusato i suoi compagni di squadra dei Milwaukee Bucks di essere egoisti dopo un'altra prestazione sotto la media contro gli Oklahoma City Thunder ieri sera. Nonostante l'assenza di diversi giocatori chiave per infortunio, i Thunder vinsero 122-102 a Milwaukee, la quarta sconfitta dei Bucks in cinque partite. Lascia Giannis e compagni con un record di 18-25 e sapendo che è necessario un enorme miglioramento se vogliono arrivare ai playoff per la decima volta consecutiva.

