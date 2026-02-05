Neve in montagna e rischio frane anche in collina allerta piene dei fiumi per la pianura piacentina

Questa mattina, le autorità hanno emesso un nuovo avviso di allerta meteo. La neve continua a scendere sulle zone di montagna, rendendo più alta la possibilità di frane anche in alcune aree collinari. Nella pianura di Piacenza, i fiumi sono in rapido aumento e si prevede il rischio di piene. Le squadre di soccorso sono in allerta, pronte a intervenire in caso di emergenza. La situazione resta critica e le previsioni indicano peggioramenti nelle prossime ore.

Neve per la montagna, rischio frane anche in collina e allerta per piene dei fiumi nella pianura piacentina. A diramare il bollino giallo per 24 ore, a partire dalla mezzanotte del 6 febbraio, la protezione civile dell'emilia-Romagna. «Per la giornata di venerdì 6 febbraio – riporta l'avviso -.

