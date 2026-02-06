Rischio frane e piene dei corsi minori allerta gialla per la montagna piacentina

La protezione civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un’allerta gialla per la montagna piacentina. Per le prossime 24 ore, dalla mezzanotte del 7 febbraio, si prevedono rischi di frane e piene nei corsi d’acqua minori. La situazione resta sotto sorveglianza, con le autorità pronte a intervenire se le condizioni peggiorano.

