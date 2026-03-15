Ripulita discarica abusiva ad Altura | 150 pneumatici rimossi dai volontari del Gaast

I volontari del Gruppo artistico ambientale storico triestino hanno ripulito una discarica abusiva ad Altura, in via Aurelio Brovedani, rimuovendo 150 pneumatici. L’intervento si è svolto ieri mattina e ha coinvolto membri dell’associazione che si occupano di tutela ambientale. La zona interessata era stata segnalata come punto di accumulo di rifiuti ingombranti e pneumatici abbandonati.

In via Brovedani. Il Gruppo artistico ambientale storico triestino è un'organizzazione no profit che si occupa principalmente di rendere decorosi diversi luoghi della città Ieri mattina il Gruppo artistico ambientale storico triestino ha rimosso 150 pneumatici nella zona di Altura, precisamente in via Aurelio Brovedani. “La zona presenta una vera e propria discarica a cielo aperto noi in tre uscite abbiamo fatto tanto ma manca ancora parecchio da pulire, un ringraziamento a Fulvio Benci della pagina facebook cose e posti abbandonati e al grande nostro volontario Gianni”. I rifiuti sono stati portati via con un mezzo messo a disposizione... 🔗 Leggi su Triesteprima.it Articoli correlati L’Oasi ripulita: "Senza i volontari sarebbe soltanto una discarica""Quanta strada deve fare l’umanità per comprendere che di pianeta ne ha uno solo?". Mongardino: 10 sacchi di rifiuti rimossi dai volontariUna decina di sacchi neri, pieni di rifiuti disparati, sono stati raccolti dai volontari del Principato di Mongardino, una frazione di Sasso Marconi. Approfondimenti e contenuti su Ripulita discarica Discussioni sull' argomento Una discarica abusiva a due passi da quella ufficiale: ripulita dai Limpiadores; Più il nostro paese è pulito e più ci viviamo bene: la giornata ecologica ad Angolo Terme. Ripulita discarica abusiva ad Altura: 150 pneumatici rimossi dai volontari del GaastIn via Brovedani. Il Gruppo artistico ambientale storico triestino è un'organizzazione no profit che si occupa principalmente di rendere decorosi diversi luoghi della città ... triesteprima.it Roccagorga, discarica abusiva e gestione illecita di rifiuti: una denunciaDiscarica abusiva e gestione illecita di rifiuti in un’area boscata di Roccagorga. Nei giorni scorsi i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Priverno, impegnati nelle attività di controllo del ... radioluna.it Come era e come è stata ripulita la fontana di piazza Santa Lucia, a Siracusa. Saremo mai meglio di così facebook