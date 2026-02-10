Maxi recruiting day per oltre 140 posti in baia di Sistiana

Questa settimana a Sistiana si terrà il primo recruiting day dedicato a trovare lavoro nella zona. L’evento, che si svolgerà giovedì 12 marzo, punta a selezionare 146 persone per vari posti disponibili in quella che diventerà una delle principali occasioni di occupazione in zona. Gli interessati potranno presentarsi e candidarsi direttamente sul posto.

Il primo recruiting day dedicato alla baia di Sistiana, finalizzato alla selezione di 146 posti di lavoro, andrà in scena il prossimo giovedì 12 marzo. Si cerca personale per la stagione estiva 2026 nei settori turistico, ricettivo e ristorativo. Lo ha annunciato oggi l’assessore regionale al.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Le nomine delle scuole italiane all'estero per il 20252026 evidenziano una notevole diminuzione di candidati, con oltre 90 rinunce su 140 posti assegnati, generando difficoltà nelle procedure di assegnazione.

