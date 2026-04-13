Ripristino della viabilità presso La Ginestra Fabbrica della Conoscenza al via i lavori

Oggi sono iniziati i lavori per ripristinare la viabilità nell'area di “La Ginestra Fabbrica della Conoscenza”. L’intervento riguarda la sistemazione delle strade e delle infrastrutture di collegamento, per garantire un funzionamento regolare del traffico nella zona. La riapertura delle vie interessate è prevista a breve, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità per residenti e visitatori. La conclusione delle operazioni è ancora in fase di definizione.

Arezzo, 13 aprile 2026 – Avvio lavori di ripristino della viabilità presso “ La Ginestra Fabbrica della Conoscenza”. Si informa la cittadinanza che, a partire da oggi, lunedì 13 aprile 2026 iniziano i lavori di ripristino della viabilità carrabile presso il complesso “La Ginestra Fabbrica della Conoscenza”. L’intervento, finalizzato al miglioramento della sicurezza e della fruibilità dell’area, avrà una durata di circa un mese. Per consentire lo svolgimento degli interventi in condizioni di massima sicurezza, viene interdetto il transito, sia pedonale che veicolare, nell’area di cantiere. Si invitano pertanto i cittadini a consultare la planimetria specifica per individuare i percorsi pedonali consentiti per tutta la durata dei lavori.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ripristino della viabilità presso “La Ginestra Fabbrica della Conoscenza”, al via i lavori Maxi cantiere di via XX Settembre, il punto sui lavori: previsto per l'estate ripristino della viabilitàIl nodo di via XX Settembre torna al centro del confronto tecnico sui cantieri cittadini, ma con un quadro oggi più definito. Fondachello, lavori in corso per il ripristino della via AmatoDopo mesi di disagi, buche profonde e rattoppi temporanei che saltavano alla prima pioggia, la via Amato cambia volto.