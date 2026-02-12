Fondachello lavori in corso per il ripristino della via Amato

Dopo mesi di disagi, le strade di Fondachello tornano a prendere forma. Sono partiti i lavori per sistemare definitivamente la via Amato, che in passato aveva causato molti problemi ai residenti. Ora, si procede con il ripristino, promettendo di mettere fine alle buche profonde e ai rattoppi temporanei che saltavano alla prima pioggia. La strada sta cambiando volto, e presto potrà essere percorsa in sicurezza.

Dopo mesi di disagi, buche profonde e rattoppi temporanei che saltavano alla prima pioggia, la via Amato cambia volto. Sono ufficialmente partiti i lavori di rifacimento del manto stradale in uno dei tratti più critici del territorio mascalese. L'intervento riguarda il segmento compreso tra la bretella di collegamento con via Spiaggia (a nord) e l'incrocio con via Carbone (a sud), un'arteria vitale per la circolazione cittadina che le recenti alluvioni avevano ridotto ai minimi termini. Negli ultimi mesi, la via Amato era diventata un banco di prova durissimo per le sospensioni di auto e motocicli.

