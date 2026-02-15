Strada groviera al Rione Martucci | via de Miro d' Ajeta distrutta eppure corrono tutti

La strada de Miro d’Ajeta al Rione Martucci di Foggia risulta completamente sconnessa e piena di voragini, creando disagi per chi la percorre ogni giorno. Andrea, un residente del quartiere, ha fotografato la strada e ha spiegato che le buche si sono formate a causa di lavori di ristrutturazione lasciati a metà mesi fa. Nonostante le condizioni pessime, molti automobilisti e pedoni continuano a passare senza preoccuparsi, rischiando di rovinare le auto o di farsi male.

È ridotta ad una groviera via de Miro d'Ajeta, al Rione Martucci, a Foggia. È un lettore, Andrea, a mostrare le condizioni della strada, ormai "distrutta". Quando piove, le buche, vere proprie voragini, si riempiono d'acqua e i mezzi che passano schizzano acqua e fango a passanti e auto in sosta.