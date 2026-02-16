Foggia Rione Martucci nel caos | buche e velocità a rischio su via de Miro d’Ajeta residenti allarmati

A Foggia, via de Miro d’Ajeta nel Rione Martucci si trova in uno stato di completa devastazione a causa delle numerose buche, che mettono a rischio la sicurezza degli automobilisti. La strada presenta voragini profonde e numerosi tratti dissestati, e questo ha portato molti residenti a temere incidenti causati anche dall’eccessiva velocità dei veicoli. Alcuni cittadini hanno raccontato di aver già avuto piccoli incidenti o di aver evitato di uscire di casa per paura di danni alle auto.

Strada groviera al Rione Martucci: Foggia, via de Miro d'Ajeta nel caos tra buche e velocità. Via de Miro d'Ajeta, nel quartiere Rione Martucci di Foggia, è una strada in condizioni critiche, con buche profonde che rappresentano un pericolo crescente per chi la percorre. La denuncia di un residente, Andrea, ha messo in luce una situazione di degrado che compromette la sicurezza di pedoni e automobilisti, accentuata dalla velocità spesso eccessiva dei veicoli. La strada, descritta come "distrutta", necessita di interventi urgenti per evitare il peggioramento della situazione.