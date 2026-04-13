Rinviato lo slalom Valle di Comino a data da destinarsi

La prima edizione dello slalom “Valle di Comino”, prevista per il 18 e 19 aprile con partenza e arrivo a San Donato Val di Comino, in provincia di Frosinone, è stata rinviata. La gara, riconosciuta come evento nazionale Aci Sport, non ha ancora una nuova data di svolgimento. La decisione di posticipare l’appuntamento non è stata accompagnata da comunicazioni ufficiali riguardo alle motivazioni.

La prima edizione dello slalom “Valle di Comino”, gara nazionale Aci Sport in calendario il 18 ed il 19 aprile prossimi, con partenza e arrivo a San Donato Val di Comino, in provincia di Frosinone, è rinviata a data da destinarsi. Lo comunica l’Associazione IanniRent che ha organizzato la.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Slalom Valle di CominoSi avvicina la nuova rassegna che, attraverso l’automobilismo, proietterà le strade, il paesaggio e i borghi della Ciociaria più bella e tipica come... Rinviata a data da destinarsi l'apertura di Rocca delle CaminateRispetto a quanto comunicato mercoledì, viene illustrato in una nota, “sono stati riscontrati alcuni spazi del parco interessati da condizioni di...