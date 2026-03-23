Si avvicina la nuova rassegna che, attraverso l’automobilismo, proietterà le strade, il paesaggio e i borghi della Ciociaria più bella e tipica come un forte volano di promozione sportiva, culturale e sociale: manca meno di un mese alla prima edizione dello slalom “Valle di Comino”, gara nazionale Aci Sport ideata da IanniRent ed organizzata pensando ad un più grande contenitore di eventi ed iniziative che per dieci giorni, dall’11 al 19 aprile prossimi, coinvolgeranno venti comuni, uniti per cogliere la grande opportunità del progetto con la finalità di promuovere il territorio. La kermesse è promossa con il patrocinio della Regione Lazio.... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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