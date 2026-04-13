Il Tribunale di Roma ha deciso di rigettare il ricorso presentato riguardo all'uso del titolo Miss Italia. La decisione permette all'artista di mantenere il nome scelto per il suo nuovo album, senza ulteriori restrizioni legali. La questione riguardava la possibilità di utilizzare quel titolo per un progetto musicale, e la sentenza conferma la validità di questa scelta.

Il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso relativo all'utilizzo del titolo Miss Italia, confermando che il nuovo album di Ditonellapiaga potrà mantenere la sua denominazione originale. Il progetto discografico, dedicato a chi si sente inadeguato o smarrito ma ha imparato a trasformare le proprie fragilità in forza, nasce dall'esigenza di fermarsi e rimettere tutto in discussione per ritrovarsi. Un percorso artistico che riflette il desiderio di restare fedeli a sé stessi, anche all'interno di un sistema che spesso impone modelli opposti. "È bello sapere che la possibilità di potersi esprimere artisticamente in libertà sia considerato un valore importante da tutelare, soprattutto quando non si intacca la dignità altrui.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rigettato ricorso, Miss Italia è il titolo del nuovo album di Ditonellapiaga

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