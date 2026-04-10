Dopo il successo al Festival di Sanremo Ditonellapiaga pubblica il nuovo album Miss Italia | la video-intervista su Amicait

Da amica.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo, dove si è piazzata terza nella serata delle cover, l’artista ha annunciato l’uscita del suo nuovo album intitolato Miss Italia. La notizia è stata comunicata anche attraverso una video-intervista pubblicata su un sito di approfondimento musicale. L’album segue il successo ottenuto durante la manifestazione canora e rappresenta una delle tappe più recenti della sua carriera.

(askanews) – Ditonellapiaga continua a sorprendere, dopo la travolgente performance a Sanremo, che l’ha vista prima nella serata delle cover e terza classificata, esce con l’album Miss Italia. « Miss Italia nasce dal titolo della canzone, Miss Italia continua all’interno dell’album e pensavo che questo titolo potesse riassumere molto bene lo spirito di questo album e il significato che c’è all’interno, diciamo, di tutte le canzoni che ha il mio rapporto con me stessa, il confronto con lo specchio interno ed esterno e il rapporto con il fallimento e la vittoria, la figura della vincente. Quindi il costantemente mostrarsi perfetta, sorridente e smagliante». 🔗 Leggi su Amica.it

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