Dopo il successo al Festival di Sanremo Ditonellapiaga pubblica il nuovo album Miss Italia | la video-intervista su Amicait

Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo, dove si è piazzata terza nella serata delle cover, l’artista ha annunciato l’uscita del suo nuovo album intitolato Miss Italia. La notizia è stata comunicata anche attraverso una video-intervista pubblicata su un sito di approfondimento musicale. L’album segue il successo ottenuto durante la manifestazione canora e rappresenta una delle tappe più recenti della sua carriera.

(askanews) – Ditonellapiaga continua a sorprendere, dopo la travolgente performance a Sanremo, che l’ha vista prima nella serata delle cover e terza classificata, esce con l’album Miss Italia. « Miss Italia nasce dal titolo della canzone, Miss Italia continua all’interno dell’album e pensavo che questo titolo potesse riassumere molto bene lo spirito di questo album e il significato che c’è all’interno, diciamo, di tutte le canzoni che ha il mio rapporto con me stessa, il confronto con lo specchio interno ed esterno e il rapporto con il fallimento e la vittoria, la figura della vincente. Quindi il costantemente mostrarsi perfetta, sorridente e smagliante». 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Dopo il successo al Festival di Sanremo, Ditonellapiaga pubblica il nuovo album Miss Italia: la video-intervista su Amica.it Dopo il Festival di Sanremo, le Bambole di pezza presentano il loro nuovo album che si intitola "5". La video-intervista su Amica.it(askanews) – Sono il volto rock rigorosamente al femminile della musica italiana dopo tanti anni di dura gavetta hanno conquistato il palco di... Con il nuovo album Terre Rare i Subsonica festeggiano 30 anni di carriera. Poi il via ai live. La video-intervista su Amica.it(askanews) – Trent’anni di musica insieme, sempre innovativi e oltre gli schemi, i Subsonica festeggiano questo traguardo con Terre Rare l’undicesimo... Temi più discussi: Sal Da Vinci post Sanremo, mega party a Capri per i suoi 57 anni: la cena in famiglia e tutti gli invitati Vip; Nicolò Filippucci in tour: La prima volta insieme... C’è voglia di sperimentare; Rkomi ha annunciato le date del suo tour estivo; ?? Mario Biondi celebra 20 anni di carriera con un progetto speciale! - Radio Bruno. Sanremo 2026 e la classifica radio: l’effetto Festival si esaurisce dopo cinque settimaneSanremo 2026 perde appeal radiofonico: solo 3 brani in top 10 airplay. Sayf domina, Sal Da Vinci crolla. Confronto con il 2025 e analisi completa. lifestyleblog.it Chi ha vinto davvero il Festival di Sanremo, un mese dopo?Il vincitore Sal Da Vinci difende la sua leadership solo su un fronte. Cosa dicono i dati. rockol.it Dopo essere salito sul palco del Festival di Sanremo e aver fatto il duetto con papà Gianni Morandi («È stato come avere sul palco, allo stesso tempo, il mio mito e la mia più grande paura»), ora Tredici Pietro è pronto per il suo primo tour e continuare la popol - facebook.com facebook