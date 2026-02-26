ditonellapiaga il 10 aprile esce il nuovo album miss italia

Il 10 aprile esce il nuovo album di Ditonellapiaga intitolato “Miss Italia”. La cantante ha partecipato alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, esibendosi con il brano “Che fastidio!”. La performance è stata trasmessa nelle due serate della manifestazione. Il singolo, già disponibile in radio e in streaming, anticipa l’uscita del progetto discografico completo.

SANREMO – Ditonellapiaga si è esibita nella prima e nella seconda serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Che fastidio!” (BMGDischi Belli), da ora disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Brano energico, diretto e pungente (scritto e composto dalla stessa Margherita e impreziosito dal contributo di Alessandro Casagni, Edoardo Castroni e Edoardo Ruzzi), “Che fastidio!” regala uno spaccato sincero e ironico delle piccole e grandi “costrizioni” della vita quotidiana, di quella strana sensazione di sentirsi fuori posto raccontata dall’artista in modo ironico, irriverente e mai giudicante attraverso tutto ciò che, del frenetico mondo di Margherita, può essere fastidioso. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

