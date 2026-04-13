Riforniva abusivamente d' acqua di cui si sconosce la provenienza un' abitazione | maxi multa per il conducente dell' autobotte

Un autista è stato multato per aver rifornito un'abitazione con acqua proveniente da un'autobotte senza autorizzazione. La sostanza idrica, di cui non è stato possibile verificare l’origine, è stata scaricata illegalmente. Questa è la terza volta in poco tempo che un veicolo di questo tipo viene sorpreso a effettuare rifornimenti non autorizzati in zona. Le autorità hanno sequestrato il mezzo e applicato una sanzione pecuniaria al conducente.

Ancora un'autobotte sorpresa a scaricare abusivamente acqua. Prezioso liquido di cui non è stato possibile accertare la provenienza. “Stangata” della polizia - la sanzione amministrativa è di 5.500 euro - per il quarantaseienne di Canicattì che è stato trovato alla guida dell'autobotte.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Riforniva abusivamente di acqua non idonea al consumo umano un condominio: denunciatoGli esiti delle analisi hanno evidenziato, all’interno dell’autocisterna utilizzata per il trasporto, la presenza di una carica batterica superiore... Trasportava acqua senza autorizzazioni e certificazioni: autobotte bloccata, multa da 5.500 euroEnnesima attività irregolare di trasporto idrico scoperto dai carabinieri della stazione di Canicattì durante alcuni servizi mirati di controllo del...