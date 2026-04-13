Riforniva abusivamente d' acqua di cui si sconosce la provenienza un' abitazione | maxi multa per il conducente dell' autobotte

Da agrigentonotizie.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un autista è stato multato per aver rifornito un'abitazione con acqua proveniente da un'autobotte senza autorizzazione. La sostanza idrica, di cui non è stato possibile verificare l’origine, è stata scaricata illegalmente. Questa è la terza volta in poco tempo che un veicolo di questo tipo viene sorpreso a effettuare rifornimenti non autorizzati in zona. Le autorità hanno sequestrato il mezzo e applicato una sanzione pecuniaria al conducente.

Ancora un'autobotte sorpresa a scaricare abusivamente acqua. Prezioso liquido di cui non è stato possibile accertare la provenienza. “Stangata” della polizia - la sanzione amministrativa è di 5.500 euro - per il quarantaseienne di Canicattì che è stato trovato alla guida dell'autobotte.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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