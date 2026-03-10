A Forlì, nel centro storico e nel quartiere Alea, sono stati registrati quattro episodi di abbandono di rifiuti. La situazione riguarda principalmente aree pubbliche e spazi comuni, dove si sono verificati depositi di rifiuti non autorizzati. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e intervenendo per contrastare questi comportamenti. La presenza di rifiuti in queste zone continua a destare preoccupazione tra i residenti.

Il quartiere Alea e il centro storico di Forlì vivono un momento critico legato alla gestione dei rifiuti. Un incontro tra residenti e l’azienda Alea Ambiente ha messo in luce come l’abbandono illegale dei rifiuti nel cuore della città sia quattro volte più frequente rispetto alle altre zone urbane. La tensione è alta perché i cittadini si sentono abbandonati da servizi carenti, mentre l’azienda illustra le misure già attivate nel corso del 2025 per tentare di contenere il problema. La frequenza degli abbandoni rappresenta la cifra chiave che definisce la gravità della situazione: un dato che trasforma una semplice lamentela in un allarme sanitario ed estetico reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Rifiuti a Forlì: nel centro storico gli abbandoni sono 4

