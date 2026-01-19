Sacchi della spazzatura abbandonati fuori dai cassonetti | mille euro di multa ai due responsabili

La polizia locale di Jesi ha recentemente multato con 1.000 euro ciascuno due persone responsabili di aver abbandonato rifiuti fuori dai cassonetti. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le norme sulla raccolta differenziata e di mantenere il decoro urbano. La gestione corretta dei rifiuti contribuisce a preservare l’igiene e l’ordine pubblico nel territorio.

Rifiuti abbandonati, la polizia locale apre i sacchi e risale ai responsabili: due multe

La polizia locale della Valbisagno ha recentemente identificato e multato due persone per aver abbandonato rifiuti fuori dai cassonetti. Gli agenti hanno aperto i sacchi lasciati nel territorio e sono risaliti ai responsabili, applicando le sanzioni previste dalla normativa vigente. Questo intervento sottolinea l’impegno delle autorità nel mantenere la pulizia e la corretta gestione dei rifiuti nella zona.

Il mistero degli scheletri umani abbandonati nel cimitero tra i sacchi della spazzatura

Nel cimitero di Aci Catena, in provincia di Catania, sono stati rinvenuti circa venti sacchi di spazzatura contenenti resti umani, tra cui teschi e ossa. La scoperta ha sollevato interrogativi sulla provenienza e sul motivo di questi abbandoni, creando un mistero da chiarire. Le autorità stanno indagando per ricostruire la vicenda e garantire rispetto per i luoghi di sepoltura.

