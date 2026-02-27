Commovente commiato al Capo Reparto Luigi Iovine | dopo 35 anni di servizio lascia i Vigili del Fuoco di Avellino

Nella serata di ieri si è svolto un momento di addio al Capo Reparto Luigi Iovine, che dopo oltre tre decenni di servizio lascia i Vigili del Fuoco di Avellino. L’evento si è tenuto presso la sede del comando, dove colleghi e amici si sono riuniti per un saluto collettivo prima della partenza. La cerimonia ha rappresentato un’occasione di riconoscimento per l’impegno dedicato nel corso degli anni.

Nella serata di ieri, presso la sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, il Capo Reparto Luigi Iovine ha salutato colleghi e amici con una commovente cerimonia di commiato. Da questa mattina, 27 febbraio, lascia ufficialmente il servizio attivo per raggiunti limiti di età, dopo una. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Vigili del Fuoco di Avellino: Carmine Ambrosone lascia il servizio attivoIl 29 gennaio, al Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, è stato un giorno di saluti. Vigili del Fuoco, il capo reparto Giuseppe Lamberti va in pensioneNei suoi 35 anni di servizio, Giuseppe ha arricchito il proprio profilo con diverse specializzazioni mettendo la propria competenza al servizio del... Discussioni sull' argomento Commovente commiato al Capo Reparto Luigi Iovine: dopo 35 anni di servizio lascia i Vigili del Fuoco di Avellino; L’ultimo saluto a Zuppiroli: Mite, equilibrato e deciso. Un padre costituente; ‘Questa squadra mi ha attraversato l’anima’: il commovente addio di Polcino alla Juve Stabia; Eric Dane, addio alle figlie: Siete il mio cuore. Vigili del Fuoco, il Capo Reparto Maurizio va in pensione dopo 33 anni di servizio: una carriera tra Roma, Venezia e L’Aquila - facebook.com facebook