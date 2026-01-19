La Guerri Napoli Basket ottiene una vittoria importante a Sassari, superando la Dinamo con il punteggio di 84-78. Nonostante l’assenza di Simms, la squadra ha ottenuto un successo deciso nell’ultimo quarto, aprendo positivamente il girone di ritorno in Serie A. La partita è stata caratterizzata anche dall’accoglienza calorosa ad Achille Polonara, sottolineando il clima di rispetto e sportività del match.

La Guerri Napoli Basket espugna il PalaSerradimigni senza Simms: decisivo l’ultimo quarto. Emozione per l’accoglienza ad Achille Polonara La Guerri Napoli Basket firma un colpo pesante in trasferta e apre nel migliore dei modi il girone di ritorno del campionato di Serie A, superando la Dinamo Sassari per 84-78 al PalaSerradimigni. Una vittoria di carattere e maturità per la squadra di Maurizio Magro, arrivata al termine di una gara combattuta e decisa nell’ultimo quarto. L’avvio è favorevole a Sassari, che prova a sfruttare l’impatto casalingo, ma Napoli resta sempre agganciata grazie alle giocate di Flagg e Mitrou-Long. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Colpo esterno della Guerri Napoli Basket: vittoria a Sassari 84-78, azzurri in corsa playoff

Colpo in trasferta per il Napoli Basket: gli azzurri vincono a Sassari

Il Napoli Basket ottiene una vittoria importante in trasferta contro la Dinamo Sassari, con il punteggio di 78-84. Dopo aver raggiunto le final eight di Coppa Italia, gli azzurri continuano a mantenere un buon rendimento in campionato, consolidando la propria posizione in classifica. La sfida si è rivelata impegnativa, ma la prestazione della squadra ha dimostrato determinazione e compattezza.

Guerri Napoli, blitz a Sassari: vittoria importante in chiave play off

La Guerri Napoli ottiene una vittoria significativa in trasferta contro Sassari, con il punteggio di 84-78. Questo risultato rappresenta un passo importante nella corsa ai playoff e segna un inizio positivo per il girone di ritorno nel massimo torneo di basket. La partita ha evidenziato la determinazione della squadra e la capacità di affrontare avversari di livello in una trasferta difficile.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

NAPOLI BASKET - Colpo esterno della Guerri, gli azzurri sbancano Sassari 84-78 - 78, nella gara valevole per la sedicesima e prima giornata di ritorno del Campionato di Serie A. napolimagazine.com