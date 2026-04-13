Rider in stato d' agitazione ogni sabato e domenica niente consegne dalle 17 alle 23 | i motivi della protesta
I rider in servizio a Palermo hanno annunciato una fermata delle consegne ogni fine settimana, dalle 17 alle 23, a partire da ieri sera. La protesta è stata indetta dall'Ugl, che ha comunicato come motivo la mancanza di risposte dell’azienda alle richieste di miglioramento delle condizioni di lavoro. La decisione di interrompere le consegne è stata comunicata ufficialmente dall'organizzazione sindacale.
I rider palermitani in stato di agitazione. Sabato è scattata la protesta proclamata dall'Ugl: ieri i fattorini hanno incrociato le braccia dalle 17 fino alle 23 e "poiché l'azienda Glovo non ha risposto alle richieste per migliorare le condizioni dei lavoratori", fa sapere l'Ugl, da oggi partirà.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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