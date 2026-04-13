Rider in stato d' agitazione ogni sabato e domenica niente consegne dalle 17 alle 23 | i motivi della protesta

I rider in servizio a Palermo hanno annunciato una fermata delle consegne ogni fine settimana, dalle 17 alle 23, a partire da ieri sera. La protesta è stata indetta dall'Ugl, che ha comunicato come motivo la mancanza di risposte dell’azienda alle richieste di miglioramento delle condizioni di lavoro. La decisione di interrompere le consegne è stata comunicata ufficialmente dall'organizzazione sindacale.