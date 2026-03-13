Sabato 14 marzo niente consegne a casa | rider di Glovo e Deliveroo in sciopero per chiedere diritti e una paga dignitosa

Sabato 14 marzo, i rider di Glovo e Deliveroo in tutta Italia si asterranno dalle consegne di pasti a domicilio. La Cgil ha organizzato questa mobilitazione per chiedere un riconoscimento dei diritti e una paga più equa. La protesta interessa tutte le città italiane e coinvolge i lavoratori delle piattaforme di consegna. La decisione di scioperare è stata comunicata ufficialmente dalle sigle sindacali.

Domani, sabato 14 marzo, i rider di Glovo e Deliveroo sono chiamati dalla Cgil a mobilitarsi in tutta Italia, astenendosi dalle consegne di pasti a domicilio. La protesta si estenderà dalle principali città del Nord, come Torino e Milano, fino al Sud, coinvolgendo anche Palermo. Si tratta di un'iniziativa che rappresenta uno dei tentativi più significativi del sindacato confederale di organizzare una categoria storicamente difficile da rappresentare: quella dei lavoratori su piattaforma digitale. La mobilitazione è partita in seguito a un intervento della procura di Milano, che ha disposto il controllo giudiziario per le filiali italiane di...