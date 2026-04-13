Riconsiderare chi siamo attraverso lo sguardo degli altri | Integrazione Film Festival torna a Bergamo

L'Integrazione Film Festival torna a Bergamo, offrendo uno spazio dedicato al cinema come forma di espressione e libertà. La manifestazione presenta film che affrontano temi legati alla diversità, all'integrazione e alle identità culturali. Durante l'evento, vengono proiettati vari titoli che invitano gli spettatori a riflettere sulle proprie percezioni e sul modo in cui vengono visti dagli altri. La rassegna si svolge nella città lombarda, attirando pubblico e operatori del settore.

Bergamo. Il cinema come “spazio di libertà, dove parole, corpi e storie trovano espressione”, che invita “a riconsiderare chi siamo attraverso lo sguardo degli altri”. Uno sguardo cinematografico sempre attento, che denuncia discriminazioni e che invita alla memoria, che difende diritti e dignità, che guarda all’altro ridefinendo le singole identità. È lo sguardo di Integrazione Film Festival, che nella sua 20ª edizione, dal 12 al 16 maggio all’Auditorium CULT! Diffusione Culturale nel Palazzo della Libertà di Bergamo, presenta venti film (di cui dieci cortometraggi e cinque documentari in concorso e diversi titoli fuori concorso) provenienti da otto Paesi diversi.🔗 Leggi su Bergamonews.it Lovers Film Festival: Luxuria sfida lo sguardo a TorinoTorino si prepara a ospitare, a partire dal 16 aprile prossimo, la 41ª edizione del Lovers Film Festival, l’evento cinematografico LGBTQI+ più... “Insieme in giostra: la storia di tutti”. Il Saracino raccontato attraverso lo sguardo dei ragazzi e degli adulti di AIPD ArezzoArezzo, 26 marzo 2026 – AIPD – Associazione Italiana Persone Down - Sezione di Arezzo ODV, in collaborazione con l’Associazione Fotografica Imago,...