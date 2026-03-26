Insieme in giostra | la storia di tutti Il Saracino raccontato attraverso lo sguardo dei ragazzi e degli adulti di AIPD Arezzo

Il 26 marzo 2026 ad Arezzo è stata inaugurata la mostra fotografica intitolata “Insieme in giostra: la storia di tutti”, promossa dall’Associazione Italiana Persone Down sezione di Arezzo e dall’Associazione Fotografica Imago, con il patrocinio della Provincia di Arezzo. La mostra è stata realizzata con lo scopo di raccontare la storia delle persone con disabilità attraverso le immagini di ragazzi e adulti coinvolti in progetti condivisi.

Arezzo, 26 marzo 2026 – AIPD – Associazione Italiana Persone Down - Sezione di Arezzo ODV, in collaborazione con l’Associazione Fotografica Imago, presenta la mostra fotografica “ INSIEME IN GIOSTRA: LA STORIA DI TUTTI ”, realizzata con il patrocinio della Provincia di Arezzo. Il progetto fotografico nasce con l’obiettivo di raccontare la Giostra del Saracino attraverso uno sguardo autentico e originale: quello dei giovani e degli adulti della sezione aretina di AIPD. L’iniziativa prende forma come un percorso laboratoriale in cui un gruppo di otto ragazzi e ragazze con sindrome di Down ha esplorato un tema scelto da loro stessi – la Giostra del Saracino – utilizzando la fotografia come principale strumento di espressione, ricerca e dialogo con la comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Insieme in giostra: la storia di tutti”. Il Saracino raccontato attraverso lo sguardo dei ragazzi e degli adulti di AIPD Arezzo Articoli correlati Lo sguardo feroce di una bambina per svelare le bugie degli adultiEsistono libri con titoli quasi fiabeschi, ma che nascondono una realtà ben diversa. Sotto Sanremo 2026, che cos’è il Festival raccontato con lo sguardo degli under 30Sanremo 2026 si annuncia come il Festival delle novità sotto molteplici punti di vista. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Insieme in giostra la storia di tutti... Discussioni sull' argomento AIPD Arezzo con Associazione Imago presentano la mostra fotografica Insieme in Giostra: la storia di tutti. Inaugurazione il 4 aprile; La Giostra del Gol 2025/26 - Puntata del 25/03/2026 - Video; La giostra inclusiva torna a casa; Sottomarina, nel parco di Viale Umbria torna la giostra inclusiva. Insieme in giostra: la storia di tutti. Il Saracino raccontato attraverso lo sguardo dei ragazzi e degli adulti di AIPD ArezzoL’Associazione Italiana Persone Down AIPD sez. di Arezzo ODV , in collaborazione con l’Associazione Fotografica Imago ... lanazione.it Milik e Vlahovic insieme, la nuova idea di Spalletti: come può cambiare la Juventus dopo la sosta - facebook.com facebook Domani a @dibuonmattino il terzo appuntamento per approfondire insieme il Qohelet. Con i ragazzi della Consulta giovanile del @CortiledeiGenti rifletteremo sul tema della morte, a partire dalle spiazzanti parole del sapiente biblico. L'appuntamento è alle or x.com