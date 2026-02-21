Cooperative Romagnole | Lavoratori Dazi e Appalti la Regione Ascolta

Legacoop Romagna ha convocato un’assemblea a Ravenna per discutere di temi come i lavoratori, i dazi e gli appalti. La Regione Emilia-Romagna ha partecipato ascoltando le esigenze delle cooperative. Durante l'incontro, sono stati affrontati problemi concreti, come le difficoltà nei contratti e le sfide delle importazioni. La discussione si è concentrata su possibili soluzioni per sostenere il settore cooperativo. L’incontro si è concluso con l’impegno di continuare il confronto.

Legacoop Romagna e Regione Emilia-Romagna: Un Nuovo Dialogo per Rilanciare la Cooperazione. L’assemblea annuale di Legacoop Romagna, tenutasi ieri al Teatro Rasi di Ravenna, ha rappresentato un momento di confronto diretto tra i vertici della cooperazione regionale e la Regione Emilia-Romagna. Al centro del dibattito, la necessità di un maggiore ascolto delle esigenze del settore e una revisione delle regole che disciplinano gli appalti pubblici, in un contesto di sfide economiche e sociali in rapida evoluzione. L’evento ha una forte partecipazione di cooperatori, rappresentanti istituzionali e esperti del settore, delineando un quadro di opportunità e criticità per il futuro della cooperazione in Romagna.🔗 Leggi su Ameve.eu Lavoratori degli appalti Regione Puglia, retribuzioni: la Corte Costituzionale rigetta il ricorso del governo Emiliano: vittoria importantissimaLa Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del governo Emiliano riguardo alle retribuzioni dei lavoratori degli appalti della Regione Puglia. Appalti Asl Salerno, la Regione apre alla sospensione della garaLa Regione Campania sta considerando di fermare temporaneamente la gara per il lotto 1 della Multiservizi dell’Asl Salerno, dopo che sono emerse irregolarità nelle procedure di aggiudicazione. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Cooperative, denuncia di Legacoop: Ottocento posti di lavoro scopertiAutisti, saldatori, macellai, operatori socio-sanitari, addetti alle vendite, operai, braccianti, ma anche quadri e tecnici: a novembre 2025, sono quasi 800 i posti di lavoro nelle cooperative ... ilrestodelcarlino.it Torna “Coltiviamo Buone Idee!” – 13ª edizione BCC Romagnolo invita associazioni, cooperative, enti del terzo settore, cittadini e imprese all’appuntamento dedicato al crowdfunding come strumento innovativo per far crescere progetti sociali, culturali, civil - facebook.com facebook