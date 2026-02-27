La catena di supermercati con 8 sedi nel Comasco rinnova i contratti | 650 euro in più all’anno e nuove regole sui turni

La catena di supermercati con otto sedi nel Comasco ha concordato un rinnovo contrattuale che prevede un incremento di circa 650 euro all’anno per i dipendenti. Oltre ai miglioramenti economici, sono state stabilite nuove modalità di gestione dei turni e di welfare, influenzando direttamente le condizioni di lavoro di oltre ventimila persone nella zona. La decisione interessa un ampio numero di lavoratori e modifica alcuni aspetti della loro quotidianità lavorativa.

Firmata l'intesa sul contratto integrativo aziendale per oltre 23mila lavoratori Lidl in Italia: aumenti, welfare e nuove regole sui turni. Le misure riguarderanno anche i punti vendita della provincia di Como. Buone notizie per chi lavora nei supermercati Lidl, anche sul territorio comasco. La catena della grande distribuzione ha raggiunto un'intesa sul nuovo contratto integrativo aziendale che introduce aumenti economici, più welfare e nuove regole sull'organizzazione dei turni per oltre 23mila dipendenti in tutta Italia. Come riporta LeccoToday, l'accordo è stato firmato il 20 febbraio dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.