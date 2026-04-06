Caricabatterie unico dal 28 aprile si cambia | dopo gli smartphone è il turno dei computer portatili

A partire dal 28 aprile 2026, entreranno in vigore nuove norme europee che rendono obbligatoria la ricarica tramite porta Usb-C per gli smartphone. Le regole prevedono anche una riduzione delle confezioni con caricatore incluso, puntando a un mercato più sostenibile. Dopo aver aggiornato le normative sugli smartphone, ora si estende l’obbligo ai computer portatili, modificando le abitudini di ricarica dei dispositivi elettronici.

Anche per i laptop diventa obbligatoria la porta Usb-C. I consumatori non dovranno più districarsi nella "giungla" dei connettori proprietari Dal 28 aprile 2026 entreranno in vigore le nuove regole europee che rendono centrale la ricarica via Usb-C e spingono il mercato verso confezioni sempre meno legate al caricatore incluso. La nuova normativa impone che tutti i nuovi device venduti in Europa siano dotati obbligatoriamente di una porta Usb di tipo C. Lo stesso alimentatore dunque si potrà utilizzare per ricaricare i dispositivi dei marchi più disparati, facendo però attenzione alla potenza. L'obbligo per smartphone, tablet, fotocamere digitali, cuffie, console portatili e altri dispositivi era già scattato il 28 dicembre 2024. 🔗 Leggi su Today.it

Dal 28 aprile cambia tutto sui caricatori: dove non li troverete piùDal 28 aprile 2026 ogni laptop venduto nell’Unione Europea dovrà obbligatoriamente montare una porta USB-C come unica interfaccia di ricarica via...

Caricatori, cosa cambia dal 28 aprile: la decisione ufficiale sui laptopNel giro di poche settimane entrerà in vigore una novità destinata a cambiare le abitudini di milioni di consumatori europei.

Temi più discussi: Laptop in Europa: dal 28 aprile arriva l’obbligo USB-C (e diremo addio ai caricabatterie in confezione); Da fine aprile i caricatori spariranno dalle scatole di tutti i notebook in Europa: ricarica obbligatoria con Usb-C; Addio caricabatterie in scatola nei laptop: cosa cambia dal 28 aprile; Laptop, svolta Ue: stop ai caricabatterie nelle scatole.

Addio caricabatterie in scatola nei laptop: cosa cambia dal 28 aprileDal 28 aprile 2026 i laptop venduti in UE dovranno ricaricarsi via USB-C fino a 100W e arrivano confezioni senza alimentatore incluso. smartworld.it

Laptop in Europa: dal 28 aprile arriva l’obbligo USB-C (e diremo addio ai caricabatterie in confezione)A partire dal prossimo 28 aprile 2026 tutti i laptop venduti nell'Unione Europea dovranno adeguarsi a nuovi requisiti ... tuttotech.net

L’Europa segna la fine definitiva del caos dei caricatori: dal 28 aprile, l’USB-C diventa lo standard obbligatorio anche per tutti i laptop commercializzati nell’Unione. Dopo aver rivoluzionato il mercato degli smartphone, la direttiva UE sul caricabatterie unico co facebook