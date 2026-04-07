Dal 28 aprile 2026 entrerà in vigore in tutta Europa una nuova normativa che richiede ai produttori di laptop di adottare un caricatore standard. Questa decisione riguarda molti modelli di computer portatili presenti sul mercato e mira a ridurre i rifiuti elettronici. A partire da quella data, sarà vietato vendere laptop con caricabatterie diversi da quelli conformi alle nuove specifiche. La norma si applica a tutti i dispositivi venduti all’interno dell’Unione Europea.

Per moltissimi laptop in vendita, a partire dal 28 aprile 2026 scatta l’obbligo in tutta Europa: scopriamo di più a riguardo. Dal 28 aprile 2026, la regolamentazione europea che ha già segnato una svolta con gli smartphone si estenderà anche ai laptop. È il capitolo finale di un percorso iniziato con la Direttiva (UE) 20222380, che aveva già coinvolto smartphone, tablet, fotocamere, cuffie, speaker portatili, console portatili, e-reader, tastiere, mouse, auricolari e navigatori GPS, con l’entrata in vigore dal 28 dicembre 2024. I laptop avevano ottenuto più tempo per adeguarsi, vista la maggiore complessità tecnica della ricarica ad alta potenza. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Laptop, scatta l’obbligo dal 28 aprile in tutta Europa: butta il vecchio caricatore

Caricatori, cosa cambia dal 28 aprile: la decisione ufficiale sui laptopNel giro di poche settimane entrerà in vigore una novità destinata a cambiare le abitudini di milioni di consumatori europei.

Capsule di caffè, dal 2026 scatta l’obbligo di riciclo in Europa: cosa cambia per consumatori e produttoriLa tazzina di espresso mattutina, quel rito quotidiano scandito dal gesto meccanico di inserire una capsula nella macchina, sta per cambiare volto.

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Dal 28 aprile per i laptop in Europa obbligo di ricarica tramite USB-C. Il caricatore sparirà dalle confezioniLa direttiva sul caricatore unico che ha portato ad avere su tutti gli smartphone una porta USB tra un mese andrà applicata anche ai laptop. Le aziende saranno obbligate a vendere anche la versione se ... dday.it

Apple è ultima anche nella classifica di riparabilità dei laptop x.com

Scegliere i migliori tablet oggi significa capire prima di tutto come lo userai: prendere appunti e studiare, lavorare in mobilità, disegnare con penna, guardare film e serie, oppure sostituire (in parte) un laptop. - facebook.com facebook