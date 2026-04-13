Renee Cossutta di Trieste è Miss Latisana

Renee Cossutta, ventenne di Trieste e diplomata in ambito turistico, ha vinto il titolo di “Miss Latisana” durante la prima selezione regionale in Friuli Venezia Giulia per l’ottantasettesima edizione di “Miss Italia”. La competizione si è svolta nelle ultime settimane, coinvolgendo diverse partecipanti provenienti dalla regione. La vittoria di Cossutta le permette di accedere alle fasi successive del concorso nazionale.

Renee Cossutta vent’anni di Trieste studentessa, diplomata in ambito turistico, si è aggiudicata il titolo di “Miss Latisana” al termine della prima selezione in Friuli Venezia Giulia valida per l’ottantasettesima edizione di “Miss Italia”. L’atteso appuntamento si è svolto in Piazza Indipendenza a Latisana, in occasione della “Festa di Primavera” organizzata dal Comune in collaborazione la Pro Loco e il “Consorzio Ambulanti Friuli Venezia Giulia”. Con Renee sono state anche premiate: al secondo posto con il titolo di “Miss Givova” Desiree Chiappo Debegnach, venticinque anni di Tavagnacco (Ud); terza classificata “Miss Framesi” Camilla Riva...🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Renee Cossutta di Trieste è “Miss Latisana” Leggi anche: ‘Nessun insulto, parlo di me’: Ditonellapiaga replica alla diffida di Miss Italia sul brano ‘Miss Italia’ Leggi anche: La festa di Primavera a Latisana