Un evento previsto per il 18 aprile a Milano sta creando tensioni tra le forze politiche locali. La manifestazione, organizzata da Lega e Patrioti, si svolgerà in piazza del Duomo, ma il Partito Democratico della città ha annunciato il suo intento di vietarla. I dem milanesi si oppongono alla decisione e criticano la richiesta di interdizione, sottolineando che le decisioni sulla libertà di manifestare non spettano a loro.

I dem di Milano contro contro il Remigration Summit, la manifestazione del prossimo 18 aprile che il Pd meneghino vorrebbe vietare a Lega e Patrioti in piazza del Duomo ricordano, da vicino, Totò e Peppino sbarcati all’ombra del Duomo col colbacco in testa. Sì, perché quella che tira dall’alto della Madonnina che svetta sulla città sembra proprio un’aria da Unione sovietica, senza però il fascino d’antan di contorno. Anzi, con tutti i limiti della rievocazione coercitiva. Milano, il Pd vuole bloccare la piazza di Salvini. Il Partito democratico milanese, con in testa la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, ha deciso infatti che la Costituzione è come un menù alla carta: si applica solo quando piace a loro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Salvini in piazza per la remigrazione sfida il soviet milanese del Pd che vuole vietargliela: non decidono loro chi può manifestare

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Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, è arrivato poco dopo le 12:30 in elicottero al campo sportivo di Petacciato, la località molisana dove martedì scorso si è riattivata una storica frana che ha determinato la chiusura dell’A1 - facebook.com facebook

Maltempo: Salvini, nuovo ponte sul Trigno entro l'anno, pronti progetto e impresa "Per quanto riguarda il ponte crollato, ho fatto un sopralluogo anche lì: appena verrà dissequestrato, i tecnici di Anas sono pronti con il progetto e l'impresa è pronta a partire. Mi d x.com