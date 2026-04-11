Salvini | Il termine remigrazione non mi spaventa
Il ministro dell’interno ha commentato il termine “remigrazione”, affermando che non gli causa timore. Ha spiegato che si tratta di un argomento di cui si discute sui giornali e sui manifesti, sottolineando che si parla di sicurezza, pace, identità e lotta al fanatismo islamico. Le sue dichiarazioni sono state fatte in risposta a una domanda sulle recenti discussioni pubbliche riguardo alla questione migratoria.
“ Remigrazione? Sono i giornali che ne stanno parlando, i manifesti li vedete: parliamo di sicurezza, di pace, di identità e di contrasto al fanatismo islamico. Non c’è in nessun manifesto il termine ‘remigrazione’, che peraltro non mi spaventa perché siamo in democrazia e ognuno è libero di portare avanti le sue idee”. Così il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega Matteo Salvini, a margine di un appuntamento a Milano, rispondendo ai cronisti sulla manifestazione dei Patrioti del 18 aprile prossimo. A chi gli faceva notare la differenza tra rimpatri e remigrazione e gli chiedeva se fosse d’accordo con quest’ultima, Salvini ha detto: “La discussione semantica la lascio a voi, a me interessano i principi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Salvini prepara la sua legge sulla remigrazione. Oggi il Consiglio federale della LegaDopo l'iniziativa di CasaPound e soci, Rossano Sasso sta lavorando alla proposta del Carroccio: "Ci siamo quasi".
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Salvini: Il termine remigrazione non mi spaventa
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Salvini: Il termine remigrazione non mi spaventa(LaPresse) Remigrazione? Sono i giornali che ne stanno parlando, i manifesti li vedete: parliamo di sicurezza, di pace, di identità e di contrasto al fanatismo islamico. ilmattino.it
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A giugno l’evento: ci sarà il numero 1 del fondo sovrano di Riad, che punta a ospitare la premier e può contare sul leader di Iv Di Lorenzo Giarelli e Giacomo Salvini - facebook.com facebook
Mio art @LaStampa Trump e Vance appoggiano Orban per indebolire l’Europa Sanno che si è sovranisti solo se si è grandi e forti . Come mai Meloni e Salvini che appoggiano Orban non lo hanno capito Ossia non hanno capito che senza l’Europa non si pr x.com