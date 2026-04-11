Il ministro dell’interno ha commentato il termine “remigrazione”, affermando che non gli causa timore. Ha spiegato che si tratta di un argomento di cui si discute sui giornali e sui manifesti, sottolineando che si parla di sicurezza, pace, identità e lotta al fanatismo islamico. Le sue dichiarazioni sono state fatte in risposta a una domanda sulle recenti discussioni pubbliche riguardo alla questione migratoria.

“ Remigrazione? Sono i giornali che ne stanno parlando, i manifesti li vedete: parliamo di sicurezza, di pace, di identità e di contrasto al fanatismo islamico. Non c’è in nessun manifesto il termine ‘remigrazione’, che peraltro non mi spaventa perché siamo in democrazia e ognuno è libero di portare avanti le sue idee”. Così il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega Matteo Salvini, a margine di un appuntamento a Milano, rispondendo ai cronisti sulla manifestazione dei Patrioti del 18 aprile prossimo. A chi gli faceva notare la differenza tra rimpatri e remigrazione e gli chiedeva se fosse d’accordo con quest’ultima, Salvini ha detto: “La discussione semantica la lascio a voi, a me interessano i principi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Salvini prepara la sua legge sulla remigrazione. Oggi il Consiglio federale della LegaDopo l'iniziativa di CasaPound e soci, Rossano Sasso sta lavorando alla proposta del Carroccio: "Ci siamo quasi".

Salvini scarica Vannacci ma non le sue battaglie, dai neonazisti alla remigrazione: “Il 18 aprile in piazza a Milano”“Idee in movimento”, la tre giorni targata Lega che si conclude domenica 25 gennaio a Rivisondoli, in provincia dell’Aquila, non ha partorito granché.

Salvini: Il termine remigrazione non mi spaventa

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Salvini: Il termine remigrazione non mi spaventa(LaPresse) Remigrazione? Sono i giornali che ne stanno parlando, i manifesti li vedete: parliamo di sicurezza, di pace, di identità e di contrasto al fanatismo islamico. ilmattino.it

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A giugno l’evento: ci sarà il numero 1 del fondo sovrano di Riad, che punta a ospitare la premier e può contare sul leader di Iv Di Lorenzo Giarelli e Giacomo Salvini - facebook.com facebook

Mio art @LaStampa Trump e Vance appoggiano Orban per indebolire l’Europa Sanno che si è sovranisti solo se si è grandi e forti . Come mai Meloni e Salvini che appoggiano Orban non lo hanno capito Ossia non hanno capito che senza l’Europa non si pr x.com