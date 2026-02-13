’L’Italiana in Algeri’ di Rossini Al Romolo Valli di Reggio Emilia

Al Romolo Valli di Reggio Emilia, nel pomeriggio di oggi, è andata in scena

Capolavoro dell’opera buffa, ’L’Italiana in Algeri’ di Rossini arriva al teatro Valli di Reggio Emilia in un nuovo allestimento (nella foto un bozzetto di Nicolas Bovey) con la regia di Fabio Cherstich. L’appuntamento è per mercoledì 18 alle 15.30, venerdì 20 alle 20 e domenica 22 alle 15.30 (la data di mercoledì 18 febbraio è una prova generale riservata agli under 28). Il cast: Giorgio Caoduro è Mustafà, Gloria Tronel è Elvira, Barbara Skora è Zulma, Giuseppe De Luca è Haly, Ruzil Gatin è Lindoro, Laura Verrecchia è Isabella, Marco Filippo Romano è Taddeo; Orchestra dell’Emilia - Romagna Arturo Toscanini, Coro Claudio Merulo di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

