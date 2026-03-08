Il mare si mangia Torre Flavia | l' allarme della Regione per salvare il simbolo del litorale nord

La Regione ha lanciato un allarme riguardo all'avanzata del mare che minaccia Torre Flavia, un monumento naturale situato nel litorale nord. La costa si sta ritirando a causa dell'erosione e il mare si sta

Dopo le mareggiate, sopralluogo urgente della Regione Lazio a Torre Flavia. Studio di Roma Tre per fermare l'erosione Il mare avanza, la costa arretra e il monumento naturale Palude di Torre Flavia rischia di pagare il prezzo più alto. Per fare il punto su una situazione diventata critica dopo le mareggiate degli ultimi mesi, venerdì pomeriggio si è svolto un sopralluogo tecnico convocato dalla direzione demanio e tutela del Patrimonio della Regione Lazio. L'obiettivo è chiaro: fermare l'erosione prima che i 43 ettari di biodiversità tra Ladispoli e Cerveteri vengano compromessi definitivamente. L'area protetta, istituita nel 1997 e gestita dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, è reduce da un inverno difficile.