Disastro ambientale sul litorale di Giugliano il canale Pacchianella resta una bomba ecologica

19 gen 2026

Sul litorale di Giugliano si intensifica il problema ambientale legato al canale “Pacchianella”. Scarichi illeciti e rifiuti compromettono l’ecosistema locale, creando una grave emergenza ecologica. La situazione richiede interventi immediati per tutelare l’area e prevenire ulteriori danni all’ambiente e alla salute pubblica.

Prosegue il disastro ambientale nei canali lungo la fascia costiera di Giugliano. Scarichi illeciti, rifiuti, ecosistema a rischio. Siamo tornati nella zona della “Pacchianella” a Varcaturo. Qui nel corso degli anni non sono mancati interventi dell’autorità giudiziaria, sequestri, denunce e attività di bonifica. Il canale resta però una bomba ecologica nel rimpallo di competenze tra comune di Giugliano, consorzio di bonifica del Volturno e Regione Campania. Un inquinamento che potrebbe compromettere ancora specie animali, campi agricoli e mare. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Un grave disastro ambientale in Germania ha provocato lo sversamento di circa 200.000 litri di petrolio sul terreno, creando un'ampia distesa contaminata e un fiume nero in espansione. Operazioni di soccorso e bonifica sono in corso per contenere i danni e limitare l'impatto sull'ecosistema locale.

