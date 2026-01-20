Sui servizi per l’infanzia Falcomatà attacca | Stato latitante Reggio esempio virtuoso in Calabria

Reggio Calabria si distingue come esempio positivo nel panorama calabrese dei servizi educativi per la prima infanzia. Nonostante le criticità del settore, la città si impegna a garantire un’offerta di qualità e attenzione alle esigenze dei più piccoli. In un contesto in cui lo Stato mostra segnali di latitanza, Reggio Calabria si impegna a mantenere standard elevati, evidenziando un percorso virtuoso nel settore dell’infanzia.

Dallo zero a nove asili nido, tariffe tra le più basse della regione e fondi europei usati con rigore. Il consigliere regionale dem:”Un modello che tutela le famiglie e va replicato nel Sud” “Reggio Calabria si conferma un caso virtuoso nel panorama regionale dei servizi educativi per la prima infanzia”. A dirlo è Giuseppe Falcomatà, consigliere regionale del partito democratico, commentando i dati contenuti nell’ultimo studio della Uil, che colloca il Comune tra quelli con le tariffe mensili più basse in Calabria. Un risultato che, secondo Falcomatà, risponde concretamente ai bisogni delle famiglie e testimonia la validità di un percorso amministrativo costruito negli ultimi anni.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Italo Falcomatà, il sindaco che trasformò Reggio CalabriaIn occasione dell'anniversario della scomparsa di Italo Falcomatà, la federazione metropolitana del Partito Democratico rende omaggio alla sua figura, simbolo di rinnovamento e impegno civico.

