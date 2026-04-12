Casola celebra 10 anni di MangiaWalking | trekking e sapori locali

Il 24 maggio, Casola in Lunigiana ospiterà la decima edizione della MangiaWalking Primavera. L’evento, che combina trekking e degustazioni di prodotti locali, si svolge ogni anno nel territorio. La manifestazione coinvolge escursionisti e appassionati di gastronomia, offrendo un’occasione per scoprire i sapori e i paesaggi della zona. La celebrazione dei dieci anni di questa iniziativa rappresenta un momento significativo per la comunità locale.

Il ventiquattresimo di maggio vedrà Casola in Lunigiana protagonista di un importante traguardo territoriale: la decima edizione della MangiaWalking Primavera. L’evento, che fin dalle sue origini nel 2016 punta a coniugare l’attività fisica all’escursionismo con la valorizzazione delle tradizioni locali e del patrimonio enogastronomico, celebra quest’anno un decennio di storia attraverso una giornata dedicata alla natura e ai sapori autentici. Un itinerario tra storia e biodiversità lungo la Via Francicena. La manifestazione si svilupperà con un percorso ad anello di circa 13 chilometri, caratterizzato da un livello di difficoltà medio-basso studiato per accogliere un pubblico eterogeneo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casola celebra 10 anni di MangiaWalking: trekking e sapori locali A San Martino delle Scale si celebra la 68° festa di primavera: tradizione, natura e sapori localiSan Martino delle Scale si prepara ad accogliere la 68ª Festa di Primavera, in programma domenica 12 aprile 2026, un appuntamento ormai consolidato... Casola domani celebra il tartufo primaverileDomani la Pro Loco di Casola Valsenio celebrerà con una festa il tartufo primaverile.