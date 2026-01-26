Music Day Roma, giunta alla sua 48ª edizione, è la principale fiera del settore musicale della capitale. L’evento offre un’ampia selezione di dischi in vinile, CD, DVD, gadget, oggettistica e memorabilia, diventando un punto di riferimento per appassionati e collezionisti. Un’occasione per scoprire, acquistare e apprezzare il patrimonio musicale in un contesto dedicato alla cultura e alla musica.

La Fiera del Disco della Capitale giunge alla 48esima edizione con la più ricca offerta di dischi in vinile, cd, dvd, gadget, oggettistica e memorabilia musicale in città. In questa edizione, oltre ai 60 espositori da tutta Italia, i 2.500 mq della fiera tornano a ospitare anche Figurine Forever, con la quarta edizione romana della mostra mercato dedicata alle amate immagini adesive e i loro ospiti (il rapper Kento, Claudio e Liliana Sorrentino, doppiatori italiani di Mazinga Z, etc. Nella sala dedicata sarà poi possibile assistere a presentazioni di novità discografiche e librarie e firmacopie con gli autori.🔗 Leggi su Romatoday.it

Le Orme al Music Day Roma

