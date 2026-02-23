Il piacere dell' onestà | la commedia di Pirandello protagonista al teatro Annibale

Tutto pronto per "Il piacere dell'onestà" di Luigi Pirandello con Pippo Pattavina e la regia di Guglielmo Ferro in scena al teatro Annibale sabato 28 febbraio alle ore 21 e domenica 1 marzo alle 17,30. “Un Pirandello affilato e attualissimo, dove l’“onestà” diventa una scelta scomoda che mette a nudo convenzioni e ipocrisie. Al centro c’è Angelo Baldovino, un uomo ai margini che accetta un matrimonio di facciatacon Agata Renni, interpretata da Francesca Ferro, e trasforma quel ruolo in una missione di verità. Tra ironia amara e tensione morale, lo spettacolo trascina il pubblico dentro un gioco di maschere che crollano una dopo l’altra”, si legge nelle note di presentazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Al Teatro Modus la commedia “Molto Piacere”Al Teatro Modus torna la commedia “Molto Piacere” del Gruppo Teatro Impiria, protagonista di numerose repliche in Italia.

"Il piacere dell’onestà” al Golden: sul palco Pippo PattavinaQuesta sera al Golden, Pippo Pattavina sale sul palco per mettere in scena “Il piacere dell’onestà” di Pirandello.

