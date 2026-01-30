Ricordi di un dimezzato una preziosa imperfezione che ci accomuna tutti al Teatro Maddalene

Il Teatro Maddalene di Padova ospita il nuovo spettacolo “Ricordi di un dimezzato” il 13 e 14 febbraio 2026. Lo spettacolo mette in scena fragilità e memoria, mostrando cosa succede quando qualcosa si rompe ma non scompare. È una storia che parla di ciò che resta, di come si continua a raccontare anche quando si è dimezzati.

Il 7 marzo 2004 accadono molte cose nel mondo, tra le altre Matteo ed Edoardo compiono 15 anni e iniziano il primo giorno di scuola delle superiori. Matteo ed Edoardo sono due persone down, e spesso l'inizio delle superiori segna anche il momento in cui sono costretti a prendere consapevolezza della loro diversità, i ragazzi a quell'età possono essere crudeli. È la loro cannonata in pieno petto, è il giorno in cui si spezzano, si dividono e iniziano un lungo cammino alla ricerca di quella metà che può ridare completezza alla loro vita.

