Ranking Atp e Wta aggiornati | Sinner insegue Alcaraz Paolini resta ottava

Nessun spostamento nella classifica mondiale di tennis all'inizio della stagione sulla terra battuta. Sinner si trova ancora dietro ad Alcaraz in classifica, mentre Paolini mantiene la posizione di ottava nel ranking WTA. Gli aggiornamenti delle classifiche ATP e WTA sono stati pubblicati senza variazioni rispetto alle settimane precedenti. La stagione sulla terra battuta è appena iniziata, e le posizioni dei giocatori restano invariate.

Nessun cambiamento al vertice della classifica mondiale all’inizio della stagione sulla terra battuta. Shelton sale all’ottavo posto, mentre l’Italia piazza venti giocatori tra i primi 255 del ranking. La nuova classifica Atp conferma la stabilità al vertice del tennis mondiale. Carlos Alcaraz resta numero uno davanti a Jannik Sinner e Alexander Zverev nel giorno in cui prende il via il Masters 1000 di Montecarlo, primo grande appuntamento della stagione su terra battuta. L’altoatesino guarda con attenzione agli scenari di classifica: con 12.400 punti ha la possibilità di avvicinarsi ulteriormente allo spagnolo, che guida con 13.590 e ha raggiunto quota 66 settimane complessive da numero uno del mondo. 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Ranking ATP 23 febbraio: Alcaraz allunga su Sinner, Paolini risale al 7° posto WTA Sinner accorcia su Alcaraz: a Montecarlo può scattare il sorpasso. Paolini ottava nel WTAIl doppio trionfo sul cemento americano ridisegna il ranking ATP: Zverev terza, Musetti stabile quinto, Cobolli nuovo best ranking. Temi più discussi: Tennis, i titoli ATP e WTA per l'Italia nel 2026 in singolare e doppio: tutte le vittorie · LIVE tracker; Berrettini e non solo: il programma di oggi su Sky; Ranking ATP/WTA: Sinner, n. 1 di nuovo nel mirino. Zverev e Gauff n. 3; I 10 tennisti più ricchi al mondo, la classifica per montepremi. Ranking ATP/WTA: Jodar, brilla un nuovo Rafa. Trungelliti da recordTennis | Diamo i Numeri | La Spagna lancia un nuovo Rafa. Ormai ritiratosi Nadal da quasi due anni, ecco spuntare Rafael Jodar. Subito dopo aver fatto breccia tra i cento grazie al ... oktennis.it Ranking ATP: Jodar vola al n.57, Tommy Paul torna in top 20Tennis - Ranking | Il giovane spagnolo è già nei primi 60 del mondo dopo il trionfo a Marrakech. L'americano manda Darderi fuori dai primi 20 ... ubitennis.com Carlos Alcaraz resta in vetta al ranking ATP ed eguaglia il record di Jannik Sinner facebook Ranking #ATP, la classifica ufficiale di #Sinner e cosa gli serve per tornare numero 1 #SkySport #SkyTennis x.com