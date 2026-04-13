Il ranking ATP aggiornato al 13 aprile 2026 mostra Jannik Sinner in vetta, dopo aver passato Carlos Alcaraz. Sinner si trova ora al primo posto per la 67ª settimana consecutiva. Nel frattempo, Musetti ha perso alcune posizioni nella classifica, scendendo di alcuni gradini rispetto alla settimana precedente. La classifica riflette i risultati più recenti dei giocatori sui campi di tennis.

Il ritorno sul trono. Jannik Sinner inizia ufficialmente, da oggi, la sua 67ª settimana da n.1 del mondo. L’azzurro, grazie all’affermazione ieri nella finale di Montecarlo contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, ha scalzato proprio il murciano dalla vetta del ranking ATP. Il pusterese ha raggiunto quota 13350 punti, avendo un margine molto risicato nel confronti del suo rivale (110 punti). Da ciò si può immaginare che vi possano essere anche dei cambiamenti continui al vertice della graduatoria, dettati anche delle scelte dei due tennisti di giocare o meno, come questa settimana. Alcaraz giocherà a Barcellona e in caso di vittoria tornerà n.1, dal momento che Sinner non sarà al via di alcun torneo, volendo privilegiare il recupero dopo una serie impressionante di affermazioni.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ranking ATP (13 aprile 2026): Jannik Sinner si prende il trono di Carlos Alcaraz, Musetti perde posizioni

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