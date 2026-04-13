Ramacca cittadinanza onoraria al 62esimo reggimento di fanteria Sicilia
Nei giorni scorsi, il sindaco di Ramacca ha conferito la cittadinanza onoraria al 62esimo reggimento di fanteria
Nei giorni scorsi, il sindaco di Ramacca Rosario Gravina, alla presenza dell’amministrazione comunale e degli studenti dell’istituto superiore “Ramacca – Palagonia”, ha consegnato al comandante del 62esimo reggimento fanteria "Sicilia" dell’Esercito, colonnello Salvatore Pino, la pergamena con la.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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