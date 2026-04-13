Ramacca cittadinanza onoraria al 62esimo reggimento di fanteria Sicilia

Nei giorni scorsi, il sindaco di Ramacca ha conferito la cittadinanza onoraria al 62esimo reggimento di fanteria

Nei giorni scorsi, il sindaco di Ramacca Rosario Gravina, alla presenza dell’amministrazione comunale e degli studenti dell’istituto superiore “Ramacca – Palagonia”, ha consegnato al comandante del 62esimo reggimento fanteria "Sicilia" dell’Esercito, colonnello Salvatore Pino, la pergamena con la.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Marciapiedi più ampi e spazi riordinati: intervento in via 95° Reggimento FanteriaIl primo lotto interessa il tratto tra gli incroci con via Felice Cavallotti e via Nazario Sauro, dove i pedoni devono fare un percorso a ostacoli e...